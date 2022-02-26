الانبار تعلن وصول شركة اجنبية لتشغيل المصانع الحكومية

2022/02/26 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الجمعة، عن استقبال كوادر اول شركة اجنبية للمباشرة بمهام عملها في مدينة الرمادي .وقال الطرموز في في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” 21 خبير وفني روسي وصولوا الى مدينة الرمادي لاستلام مهام عملهم لتشغيل 7 معامل للزجاج في مدينة الرمادي وتعد […]

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