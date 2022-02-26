تخالف العرف والاخلاق.. السيد السيستاني يجيب على استغتاء حول اطلاق العيارات النارية واختلاط الجنسين

2022/02/26 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / اجاب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، على اسئلة عن اطلاق العيارات النارية عشوائياً واختلاط الجنسين خلافاً للشرع.وفي استفتاء حول النصيحة التي تقدمها المرجعية للشباب المؤمن في هذا الوقت الذي بدأ فيه المدالاعلامي والثقافي الغربي يهدد ديننا واخلاقنا ومستقبلنا اجاب السيد السيستاني انه “ننصحهم بالابتعاد عن الرذيلة والتوجه إلى اكتساب […]

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السيد السيستاني يجيب على استغتاء حول اطلاق العيارات النارية واختلاط الجنسين أولاً على ايرث نيوز.

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