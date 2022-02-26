3 دول أوروبية تغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية

2022/02/26 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كل من بولندا والتشيك وبلغاريا، الجمعة، إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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