بغداد تحتضن معسكراً تدريبياً مشتركاً لجميع فئات منتخبات رفع الأثقال

2022/02/26 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تواصل المنتخبات الوطنية العراقية برفع الأثقال، لفئات المتقدمين والنساء والشباب والناشئين معسكراً تدريبياً مغلقاً في العاصمة بغداد.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل في بيان وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “المعسكر كان إنطلق منذ نحو أسبوعين ويستمر لمدة خمسة وأربعين يوماً.”.وتابع ان “المعسكر الذي تجري وحداته في المركز […]

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