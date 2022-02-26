طبيبة متى يتم استخدام النظارات الطبية

2022/02/26 | 08:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت أخصائية طب العيون، الدكتورة إليانا كيسيليوفا، متى يجب استخدام النظارات الطبية، والفئات الأكثر عرضة لمخاطر مشكلات الرؤية.وتشير الأخصائية في حديث صحفي، إلى أنه في أحيان كثيرة لا يشعر الشخص بأي أعراض مرضية، ومع ذلك عليه مراجعة أخصائي طب العيون مرة واحدة في السنة، للتأكد من أن بصره على ما يرام.لأن الكثير […]

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