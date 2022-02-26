بايدن يوجه بتقديم 350 مليون دولار كدعم أمني عاجل لأوكرانيا

2022/02/26 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزير خارجيته أنتوني بلينكن بتسليم أوكرانيا ما يصل إلى 350 مليون دولار كدعم أمني ودفاعي عاجل، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في ذلك البلد.

وجاء ذلك في مذكرة نشرها البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وهذه هي الدفعة الثالث من الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا، بعد تخصيص مبلغي 60 مليون دولار و250 مليون دولار في وقت سابق، مما رفع إجمالي المساعدات خلال العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن تصدر الخارجية الأمريكية بيانا خاصا يورد مزيدا من التفاصيل قريبا، وتأتي هذه الخطوة بعد مكالمة هاتفية استمرت 40 دقيقة بين بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق يوم الجمعة، بحثا خلالها "مساعدة دفاعية ملموسة".

المصدر: روسيا اليوم

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