الفتح يتهم الخليج بقيادة مخطط لتدمير العراق - عاجل

2022/02/26 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اتهم القيادي في تحالف الفتح، محمد البلداوي، اليوم السبت، دول الخليج بالعمل على تدمير العراق وحركة الاعمار فيه.

وقال البلداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دولا خليجية وغيرها تعمل على تدمير العراق وإيقاف اي حركة اعمار فيه"، مبينا أن "تلك الدول تسعى لإيقاف العمل في ميناء الفاو الكبير وتعطيل العمل به وعدم اكتماله لانه سيسهم في تطوير اقتصاد العراق والإضرار بمصالح تلك الدول".

وأوضح أن "دول الخليج تحاول أضعاف البيت الشيعي وشقه لغرض أضعاف العراق وحتى لايقف هذا المكون اتجاه مطامعهم وبتالي فهم يسعون لاضعاف المكون الذي يقف بمواجهة مطامعهم وآليات تدميرهم العراق".

وأضاف البلداوي، أن "تلك الدول سعت سابقا لإيقاف الاتفاقية العراقية الصينية وكذلك الاتفاقية مع المانيا حول الكهرباء لغرض ابقاء العراق دولة فقيرة يعيش فيها المواطنين الحرمان لغرض تمرير المصالح التي تسعى لتهديم العراق".

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