"ما قد لا يفهمه بوتين في أوكرانيا".. سيناتور أمريكي يوضح لـCNN

2022/02/26 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، إن هناك 40 مليون مواطن في أوكرانيا ممن لن يتسامح مع الغزو الروسي الذي أعلنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس.

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