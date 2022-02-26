الانبار تؤكد استقرار الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا

2022/02/26 | 09:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج ، الجمعة، ان الوضع الامني على الشريط الحدودي امن ومستقر ولم يسجل اي عملية تسلل باتجاه المناطق الغربية منذ فترة طويلة .وقال العوسج في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، امن ومستقر ولم يسجل اي عملية تسلل من […]

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