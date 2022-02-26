الكشف عن قواعد نهائي كأس الرابطة في حال انتهاء مواجهة ليفربول وتشيلسي بالتعادل

2022/02/26 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يصطدم تشيلسي بنظيره ليفربول، مساء الأحد على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.ويتساءل البعض عما سيحدث في نهائي كأس الرابطة حال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي.على هذا كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن قواعد المسابقة تنص على الاحتكام إلى الأشواط الإضافية، حال […]

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