علماء يبتكرون فيروس كورونا من الصفر في اختبار هام

2022/02/26 | 09:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..في محاولة لفهم الفيروس القاتل بشكل أفضل، ابتكر العلماء في المملكة المتحدة وألمانيا فيروس كورونا صناعيا من الصفر داخل المختبر.وابتكر باحثون في معهد ماكس بلانك في ألمانيا والمملكة المتحدة نسخة “بحدود أضيق” من فيروس Sars-CoV-2 في محاولة لدراسة الفيروس القاتل الذي أغرق العالم في جائحة لأكثر من عامين.وتوصف هذه […]

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