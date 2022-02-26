حول الأزمة الأوكرانية - 2 - فهد المضحكي

2022/02/26 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي يزعم أصدقاء أوكرانيا في الغرب أنهم يحمون الدولة بمناصرة حقها في الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن كما أشار الكاتب الأمريكي د.



جيفري دي.



ساكس في مقال نشره موقع صحيفة «الاقتصادية» العكس هو الصحيح.



ذلك أنهم في مناصرتهم لحق نظري يعرضون أمن أوكرانيا للخطر بإثارة احتمالية وقوع غزو روسي، فيما يمكن الدفاع عن استقلال أوكرانيا بصورة أكثر فاعلية من خلال التوصل إلى اتفاق مع روسيا يضمن سيادة أو ......





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