2022/02/26 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الجيش الأوكراني، السبت، تعرض المناطق القريبة من مدن سومي وبولتافا وماريبول لضربات جوية.وذكرت القيادة أن روسيا تطلق صواريخ كروز من طراز كاليبر على أوكرانيا من البحر الأسود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع طلقات نارية قرب المقرات الحكومية في كييف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع طلقات نارية قرب المقرات الحكومية في كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).