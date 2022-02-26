اقتصادي: العراق سينهي ملف الديون خلال العامين المقبلين

2022/02/26 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع الخبير الاقتصادي فرات التميمي، السبت، إعلان العراق سداد كافة ديونه خلال العامين المقبلين، مبين ان سعر النفط ستعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي بعد انتهاء ملف ديون الكويت والخروج من البند السابع.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الوضع سيتغير كثيرا خلال الأشهر المقبلة سيما مع انتهاء الاقتطاع الذاتي المفروض على بغداد من اموال […]

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