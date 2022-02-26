الرئيس الأوكراني: لن نلقي السلاح

2022/02/26 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكد الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الجيش الاوكراني لن يلقي السلاح.

وقال زيلينسكي في تسجيلٍ مصوّر من وسط كييف: "لن نلقي السلاح وسندافع عن أرضنا".

وكانت روسيا أعلنت استعدادها لعقد اجتماع مع وفد أوكراني في العاصمة البيلاروسية مينسك.

ووافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام.

المصدر: وكالات

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