أوزيل ينشر صورة لطفل بقميصه يشهر البطاقة الحمراء بوجه جندي

2022/02/26 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر نجم المنتخب الالماني السابق، مسعود اوزيل، صورة لطفل بقميصه وهو يحمل كرة ويشهر البطاقة الحمراء بوجه جندي بكامل عدته العسكرية.اوزيل نشر الصورة من دون تعليق على موقع فيسبوك، الا انها حصلت على الالاف الاعجبات والتعليقات والمشاركات من قبل المتابعين لصفحة اللاعب.ويعرف عن مسعود اوزيل بموقفه الانسانية التي طالما سببت له […]

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