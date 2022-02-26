فيديو جديد يظهر لحظة انفجارات هائلة في سماء كييف

2022/02/26 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب قوات الجيش الروسي من العاصمة الأوكرانية، كييف، رصدت عدة انفجارات ضخمة داخل وحول المدينة، حيث دخلت حرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ضد البلاد يومها الثالث، وسط مخاوف من اقتراب القوات الروسية من تطويق المدينة بشكل تدريجي، المزيد من التفاصيل حول ذلك مع الزميل مراسل CNN، أليكس ماركوارت من كييف.

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