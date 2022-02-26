القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات بميسان

2022/02/26 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهما (٢ كغم) من مادة الكريستال..

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