الآن.. الرئيس الأوكراني ينشر فيديو جديد من أمام القصر الرئاسي بالعاصمة كييف

2022/02/26 | 09:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشر الرئيس الاوكراني فلودومير زيليسينكي، السبت، مقطعاً مصوراً جديداً يظهر تجوله بالقرب من القصر الرئاسي وسط العاصمة كييف.

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وقال زيلينسكي، "لم أطلب إلقاء السلاح ولا تصدقوا الشائعات".

وأضاف الرئيس الأوكراني "قواتنا المسلحة هي حقيقتنا وهذه أرضنا وفيها أولادنا وسنقوم بحمايتها".

Не вірте фейкам.



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— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

February 26, 2022

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