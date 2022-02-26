القانون يدعو البرلمان لاستدعاء الكاظمي بعد تطويق محكمة الكرخ ومحاسبته

2022/02/26 | 09:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات للعهد، السبت، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي باستغلال وظيفته لتنفيذ أجندات خاصة، مبينا ان تطويق المحكمة من قبل قوة عسكرية يعتبر نهاية لعمل الكاظمي.وقال موات في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” التجاوز على القضاء يعد بادرة خطيرة وعملا اجراميا يذكرنا بالنظام البائد “.واضاف […]

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