فيسبوك يمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر الإعلانات

2022/02/26 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منعت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة من عرض الإعلانات وتحقيق الدخل في جميع أنحاء العالم.وقال رئيس قسم السياسة الأمنية ناثانيال غليشر، يوم أمس الجمعة: نحظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة عرض الإعلانات وتحقيق الدخل على منصتنا في جميع أنحاء العالم.لقد بدأت بالفعل هذه التغييرات تدخل […]

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