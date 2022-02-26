السلطات الأوكرانية تتحدث عن انفجارت وتبادل إطلاق نار في كييف

2022/02/26 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف بأن المدينة تشهد “أعمالا قتالية نشطة” وحثت السكان على توخي “الهدوء واليقظة” دون أن توضح من هم طرفا الاشتباكات.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من كييف في الليل حيث يسمع في التسجيلات دوي انفجارات قذائف وهدير.وتحدثت تقارير عن وقوع انفجارات وتبادل لإطلاق النار […]

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