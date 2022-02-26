الاستقلال عمن؟ عن إيران أم عن سوريا أم عن السلطنة أم عن فرنسا ؟ - محمد علي مقلد

2022/02/26 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد خطأ شائعالاستقلال عمن؟ عن إيران أم عن سوريا أم عن السلطنة أم عن فرنسا ؟صحيح أن لبنان الكبير كان له مؤيدون ومعارضون.



بعد مئوية التأسيس يحق طرح السؤال عن صوابية ما فعلته سايكس بيكو، ونقترح أن يكون السؤال من شقين على الشكل التالي.



الأول أيهما كان أفضل للبنان الحالي، أن يكون جمهورية مستقلة تحمل إسم لبنان أو أن يكون محافظة من المحافظات التي تشكلت منها الجمهورية السورية؟ والثاني ع ......





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