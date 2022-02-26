أنس كازيب: مسألة حقوق مجتمعات الميم غير مرتبطة بالحسابات الانتخابية - أنس كازيب

2022/02/26 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أنس_كازيب مقابلة أولغا فولفسون مع أنس كازيب نشرت في موقع tetu بتاريخ 17 شباط/فبراير 2022من حراك السترات الصفراء إلى حركة الفخر الراديكالية مروراً بحياة السود مهمة، خيار ثورة أنس كازيب المناهضة للرأسمالية هو أن تتضامن مع كل النضالات، أو لن تكون كذلك.



أخبرنا مرشح منظمة الثورة الدائمة إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022، خاصة حيال قضايا مجتمع الميم.“مرحباً أيها المستيقظون (wokistes)”، ......





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