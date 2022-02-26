النفاق الإمبريالي وغزو أوكرانيا - آلان وودز

2022/02/26 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آلان_وودز إذن، لقد بدأت.



لقد أطلقت القوات الروسية العنان لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا.



أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب تلفزيوني قصير، بث خلال الساعات الأولى من الصباح، انطلاق “عملية عسكرية خاصة” فجر اليوم.



وبعد دقائق على بث الخبر، في حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت الأوكراني، سُمع دوي انفجارات بالقرب من المدن الأوكرانية الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كييف.حشد بوتين، خلال الأ ......





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