الصين تعتبر مخاوف روسيا الأمنية مشروعة

2022/02/26 | 09:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الذي امتنع عن التصويت على قرار يدين العملية الروسية في أوكرانيا، إن المخاوف الأمنية الروسية، عقلانية ومشروعة.وأضاف: “أود أن أؤكد أن مشكلة أوكرانيا لم تظهر اليوم.والوضع الحالي لم يظهر فجأة.إنه نتيجة مزيج من عدد من العوامل على مدى فترة طويلة من الزمن”.[…]

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