أنشلوتي يدفع بالثلاثي “فينيسيوس- بنزيما- أسينسيو” أمام رايو فاييكانو

2022/02/26 | 10:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُقام مساء اليوم السبت مباراة بين فريقي ريال مدريد ورايو فاييكانو، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.وأكد كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، أمس، أن الثنائي جاريث بيل ودافيد ألابا لن يشاركا في مباراة الليلة المرتقبة.وفيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع للمباراة حراسة المرمى: تيبو كورتوا.خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، […]

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