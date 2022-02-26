إيران تحاول إجلاء طلابها المقيمين في أوكرانيا وتعلن عن اتفاق بخصوص دخول سلوفاكيا

2022/02/26 | 10:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصدرت السفارة الإيرانية في النمسا، اليوم السبت، بيانا أعلنت فيه عن اتفاق بين ايران وسلوفاكيا بخصوص إجلاء المواطنين الإيرانيين من أوكرانيا.قالت السفارة في بيان لها، انه “يسمح للأجانب المقيمين في أوكرانيا، بمن فيهم المواطنون الإيرانيون، بدخول جمهورية سلوفاكيا للعودة إلى وطنهم”.وهذا البيان هو الثاني بعد بيان السفارة الإيرانية في وارسو عن السماح […]

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