ما هي مصادر الواردات غير النفطية في العراق؟ تساؤلات واتهامات بالفساد

2022/02/26 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى المحلل الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم السبت، أنه لا توجد هناك شفافية في كشف الحكومة العراقية عن مصادر الايرادات غير النفطية المضافة إلى الموازنة، معللاً ارتباط هذا الأمر بملفات الفساد واستحواذ جهات متنفذة على جزء كبير من موارد البلاد.

وقال المشهداني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية تتحدث عن 10% من الإيرادات غير النفطية المضافة إلى الموازنة العامة ومع ذلك لم تكشف وزارة المالية عن مصادر هذه النسبة، لكي يتم التعرف على الجهة المقصرة "، مشيراً إلى أن "جميع هذه الايرادات لا تتجاوز 10 مليارات دولار في حين ان الواقع يقول غير ذلك".

وأضاف، أنه "من المفترض ان تصل ايرادات المنافذ الحدودية إلى 8 مليار دولار والايرادات الضريبية تقترب من 10 مليار دولار وكذلك ايرادات المشتقات النفطية التي قد تصل الى 10 مليار دولار ولا احد يعلم اين تذهب، وكذلك الرسوم وخدمات البلدية وغيرها من الايرادات الاخرى التي لم تفصح عنها الحكومة ووزارة المالية".

وتابع المشهداني، ان "الفساد مستشري في مفاصل الدولة وهنالك سيطرة من مجاميع مختلفة على هذه الواردات كما توجد حماية للمفسدين".

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