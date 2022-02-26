الرافدين يحدد قيمة فائدة الوديعة الثابتة لمدة سنة

2022/02/26 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، قيمة نسبة فائدة الوديعة الثابتة لمدة سنة.

وقال المصرف في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) إن " نسبة فائدة الوديعة الثابتة لمدة سنة بلغت 5 بالمئة للذين يودعون اموالهم بالمصرف".

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