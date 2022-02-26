نائب : الإطار سيحصل على لجان نيابية في غاية الاهمية

2022/02/26 | 10:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد النائب عن دولة القانون محمد القدري الشمري، السبت ، أن لجان برلمانية مهمة سيحصل عليها الاطار التنسيقي ضمن استحقاقه الانتخابي.وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة/ ان “الوقت لايزال مبكرا للكشف عن اللجان التي سيحصل عليها الاطار التنسيقي”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي صاحب الأكثرية في البرلمان والذي سيحصل على […]

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