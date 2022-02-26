’ميتا’ تمنع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر الإعلانات

2022/02/26 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت شركة "ميتا"، الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.

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وقال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال جلايشر على منصته في تويتر، "نواصل أيضا وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية".

واضاف أنه "تم البدء في تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع".

وتابع "نحن نمنع الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتنا في أي مكان في العالم".

"وكالات"

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