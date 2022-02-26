المطلبي: النواب المستقلون ذهبوا مع الإطار التنسيقي

2022/02/26 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد السياسي المستقل سعد المطلبي، اليوم السبت، ان غالبية النواب المستقلين ذهبوا مع الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية.وقال المطلبي، في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، إن “الإطار التنسيقي، ضمن ما يسمى بـ(الثلث المعطل)، بعد ذهاب غالبية النواب المستقلين معه وبهذا قوى الإطار حالياً تملك هذا الخيار المهم، والذي يمنع عقد جلسة […]

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