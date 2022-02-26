التقاط صورة لمثلث فضائي ناتج عن اصطدام مجرتين

2022/02/26 | 10:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورة مذهلة لـ “مثلث فضائي” حيث تصطدم مجرتان، ما يؤدي إلى تسونامي ولادة نجم.ويُعرف الثنائي باسم Arp 143، ويتكون من مجرة تشكل النجوم اللامعة والمشوهة NGC 2445 والمجرة الأقل بريقا NGC 24444.وتم تشويه NGC 2445، لتبدو مثلثة الشكل، مع موجة من الأضواء الساطعة […]

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