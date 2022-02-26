سياسي فلسطيني: المقاومة على موعد لتبيض كافة سجون الاحتلال

2022/02/26 | 10:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد الباحث في الشؤون السياسية الفلسطيني صالح ابو عزة ، السبت ، التعويل على خيار مقاومة الاحتلال لتحرير الاسرى من سجون الصهيونية.وقال أبو عزة في تصريح لـ / المعلومة/ أنه” منذ عام 1967 اعتقل الكيان الإسرائيلي ما يزيد عن مليون فلسطيني ولم يتوقف الإحتلال في أي مرحلة من مراحل النضال الفلسطيني […]

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