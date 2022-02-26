القبض على 5 متهمين بالسرقة وتعاطي المخدرات في بغداد

2022/02/26 | 10:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على خمسة اشخاص بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها تمكنت من القبض على اربعة أشخاص ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال، وأجهزة تعاطي للمخدرات ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد من […]

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