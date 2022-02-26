حوار مع اشتراكي روسي يعارض حرب بوتين - سيد صديق

2022/02/26 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_صديق ترجمة سيد صديقفي هذا الحوار، يتحدث أليكسي، وهو اشتراكي روسي ينتمي للتيار الاشتراكي الأممي، مع موقع “Black Banner – العلم الأسود” الأوكراني، في ما يعد مثالًا ساطعًا على التحريض الشجاع ضد الحرب.إلى أيِّ حركةٍ تنتمي أنت ورفاقك؟أنا عضوٌ في مجموعة “التيار الاشتراكي”، ومجموعتنا هي جزءٌ من التيار الاشتراكي الأممي، وهو تيارٌ يجمع الاشتراكيين الثوريين في العالم.كيف ترون هذه ......





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