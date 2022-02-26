شركة ’ميتا’ تمنع وسائل الإعلام الروسية من نشر الإعلانات

2022/02/26 | 10:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قالت شركة “ميتا”، الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.وقال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال جلايشر على منصته في تويتر، “نواصل أيضا وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية”.

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