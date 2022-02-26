2022/02/26 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم السبت، يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.

وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن" التميمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد، وذلك لاتاحة الفرصة للزائرين المتوجهين الى العاصمة بغداد لاداء مراسم زيارة استشهاد الامام الكاظم عليه السلام" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة ديالى تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة ديالى تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).