2022/02/26 | 10:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز توقع الخبير الاقتصادي فرات التميمي، السبت، إعلان العراق سداد كافة ديونه خلال العامين المقبلين، مبينا أن سعر النفط ستعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي بعد انتهاء ملف ديون الكويت والخروج من البند السابع.وقال التميمي في تصريح صحفي أن “الوضع سيتغير كثيرا خلال الأشهر المقبلة سيما مع انتهاء الاقتطاع الذاتي المفروض على بغداد …

ظهرت المقالة خبير اقتصادي يتوقع إنهاء ملف الديون العراقية خلال سنتين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي يتوقع إنهاء ملف الديون العراقية خلال سنتين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي يتوقع إنهاء ملف الديون العراقية خلال سنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).