الأسدي: القضاء جدار الصد وسور الحماية

2022/02/26 | 10:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكد رئيس كتلة السند الوطني، أحمد الاسدي، وقوفه مع القضاء، معبرا عن رفضه لاي مساس به او التجاوز على مساحاته الدستورية.وقال الاسدي في تغريدة على “تويتر” إن “القضاء جدار الصد وسور الحماية الدستوري للنظام والدولة، وباحترامه والالتزام بتنفيذ قرارته نستطيع ان نبني دولة قوية ونظاما يحترمه الشعب والعالم بأسره”.وأضاف “نقف …

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