2022/02/26 | 10:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكد النائب عن دولة القانون محمد القدري الشمري، السبت ، أن لجان برلمانية مهمة سيحصل عليها الاطار التنسيقي ضمن استحقاقه الانتخابي.وقال الشمري في تصريح صحفي، أن “الوقت لايزال مبكرا للكشف عن اللجان التي سيحصل عليها الاطار التنسيقي”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي صاحب الأكثرية في البرلمان والذي سيحصل على عدد من اللجان …

ظهرت المقالة الإطار: سنحصل على اللجان المهمة داخل مجلس النواب أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار: سنحصل على اللجان المهمة داخل مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار: سنحصل على اللجان المهمة داخل مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).