استنفار أمنى لحماية أكثر من 100 ألف زائر بين بغداد وديالى

2022/02/26 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن بدء الاستنفار الامني لحماية خط بري يمتد لأكثر من 150كم بين ديالى وبغداد.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي بالتنسيق مع التشكيلات الامنية الساندة بدأت فعليا في تطبيق محاور خطة حماية الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام من مختلف مناطق المحافظة الى بغداد لأداء مراسيم زيارة الامام الكاظم (ع) في ذكرى استشهاده".

واضاف ان "خطة الاستنفار ستشمل 6 قواطع منها 4 ضمن حدود المسؤولية الامنية للحشد الشعبي وستنتشر مفارز راجلة ومتحركة على طول 150كم ابتداء من خانقين وصولا الى الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وبغداد قرب ناحية جديدة الشط لمنع وقوع اي خروقات".

وأشار الحسيني الى ان "استنفار قوة قتالية من 800-1000 مقاتل تحسبا لأي طارئ مع اسناد عاجل لأي قاطع في حالة الضرورة الأمنية".

فيما اشار رئيس هيئة المواكب الحسينة علي حيدر الى انتشار من 50-60 موكب خدمي على طول الطرق البرية بين ديالى وبغداد لتقديم الخدمات للزوار الذين نتوقع ان يصل عددهم من 80-100 ألف زائر مع ذروة يوم غدا".

واضاف حيدر ان "الوضع الامني مستقر حاليا والتنسيق مستمر مع كل التشكيلات من اجل تفادي اي خروقات".

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