بالصور.. صاروخ أو قذيفة تضرب بناية في كييف.. إليكم موقعها بالعاصمة

2022/02/26 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مبنى سكني بالقرب من المطار الثاني في العاصمة الأوكرانية، كييف، لقصف بصاروخ أو قذيفة في وقت مبكر السبت، وذلك في اليوم الثالث على العلميات العسكرية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

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