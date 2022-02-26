حتى الساعة 11 صباح السبت بكييف.. هذا ما فاتك من تطورات الغزو الروسي

2022/02/26 | 10:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الغزو الروسي الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، الخميس، يومه الثالث، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات خلال الساعات الماضية:

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