روسيا تطلق “الصاروخ المرعب” على أوكرانيا

2022/02/26 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أطلق الجيش الروسي عددا من الصواريخ من طراز “كاليبر” من قطع بحرية في البحر الأسود تجاه سواحل أوكرانيا في إطار عملية غزوها.وذكر الجيش الأوكراني إن المناطق القريبة من بولتافا وماريبول وغيرها من المناطق الساحلية تعرضت لضربات بصواريخ “كاليبر” التي أطلقت من البحر الأسود، وفق “رويترز”.و “كاليبر” من الصواريخ المجنحة التي تطلق من […]

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