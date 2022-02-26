تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

2022/02/26 | 10:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً في البورصة العراقية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146500 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146250 ديناراً لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما […]

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