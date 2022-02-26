مجهولون يضرمون النار بمدرسة غربي ذي قار

2022/02/26 | 10:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افاد مصدر في قيادة شرطة ذي قار ،اليوم السبت، بأن مجهولين قد أضرموا النيران في مدرسة حكومية في قضاء البطحاء غرب محافظة ذي قار.وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان “مدرسة متوسطة الفضائل في قضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار، تعرضت مساء يوم امس الى الاحتراق دون معرفة الاسباب”.واضاف، أن “قيادة شرطة […]

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