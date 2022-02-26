الولايات المتّحدة الأمريكيّة : الرقابة على الكتب و حرّية التعبير في ما يتعلّق بالأعراق / الأجناس البشريّة والجنسانيّة - تزداد شدّة...و طموحا...و صرامة- - شادي الشماوي

2022/02/26 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي الولايات المتّحدة الأمريكيّة : الرقابة على الكتب و حرّية التعبير في ما يتعلّق بالأعراق / الأجناس البشريّة والجنسانيّة " تزداد شدّة...و طموحا...و صرامة"جريدة " الثورة " عدد 736 ، 31 جانفي 2022https://revcom.us/en/censorship-books-and-speech-about-race-and-sexuality-getting-more-severe-more-ambitious-more ( العنوان الأصلي لا يتضمّن " الولايات المتّحدة الأمريكيّة " )تبلغ حملة تطهي ......





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