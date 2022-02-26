المنتخب الثلاثي للدراجات يعسكر في أربيل تحضيراً لتصفيات بطولة العالم

2022/02/26 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ينتظم المنتخب الوطني العراقي بالثلاثي في معسكر تدريبي يقام في محافظة أربيل بكردستان العراق إستعداداً للمشاركة في تصفيات بطولة العالم التي من المقرر إقامتها في البحرين خلال النصف الأول من شهر آذار المقبل.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للثلاثي بختيار فريق في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “تسعة لاعبين شرعوا بمعسكر تدريبي داخلي […]

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